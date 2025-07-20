Elon Musk duyurdu: "Bebek Grok" geliyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, son dönemde verdiği cevaplarla Türkiye de dahil olmak üzere tartışma yaratan yapay zeka uygulaması Grok hakkında açıklama yaptı. Musk, Grok’un “çocuk dostu” bir versiyonunun hizmete sunulacağını duyurdu.



Bloomberg haber sitesinin aktardığına göre, Musk, kendisine ait X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Çocuk dostu içeriklere adanmış bir uygulama olan Baby Grok'u yapacağız” ifadelerini kullandı.



Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.



Grok’un verdiği antisemik yanıtlar da dünyada tartışma yaratırken, şirket bunun üzerine Grok’ta güncelleme yapmış, fakat uygulamanın verdiği yanıtların büyük ölçüde değişmediği görülmüştü.



GOOGLE DA BENZER BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRECEK



Öte yandan, Musk’ın “Bebek Grok” açıklaması, yapay zeka pazarında kendisiyle rekabet eden şirketlerden Google’ın çocuklar için “özel bir Gemini uygulaması” üzerinde çalıştığını açıklamasının ardından geldi.



Mint haber sitesinin aktardığına göre, Google, söz konusu uygulamanın çocuklara ödevlerinde yardım etmek, sorulara yanıt vermek ve hikayeler yaratmak için tasarlanacağını bildirmişti.



Bunun yanı sıra, ebeveynlerin de “Family Link” (Aile Bağlantısı) uygulaması üzerinden çocuklarının Gemini bağlantısını kapatabileceği bilgisi verilmişti.



Google, çocukların kullanımı için geliştirilecek Gemini’de reklam olmayacağını ve uygulamanın veri toplamayacağını açıklamıştı. Açıklamaya göre, bu uygulama sadece “öğrenmeye ve yaratıcı ifadeye” odaklanacak.