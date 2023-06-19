Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter Video uygulaması yolda

Elon Musk, sosyal medya şirketinin akıllı televizyonlar için bir video uygulaması hazırlığında olduğunu duyurdu.



Reuters'ın haberine göre, uygulama hakkında henüz detaylı olarak bilgi verilmese de, yeni CEO Linda Yaccarino ve Musk, geçtiğimiz hafta bir yatırımcı sunumunda şirketin geleceğini dijital reklamcılığın ötesinde canlandırmak için video, içerik üretimi ve reklam ortaklıklarına odaklandığı belirtildi.



Ayrıca haberde sunumun slaytının incelemesinde Twitter'da geçirilen sürenin yüzde 10'undan fazlasını dikey videoların oluşturduğu aktarıldı.



Twitter'da bir kullanıcı "Akıllı TV'ler için gerçekten bir twitter video uygulamasına ihtiyacımız var. Twitter'da bir saatlik video izleyemiyorum" Tweet'ini attı. Elon Musk bu Tweet'e yanıt olarak "Geliyor" cevabını verdi.

VİDEO MERKEZLİ BİR PLATFORM



Musk, Twitter'ı video merkezli bir platform haline getirme konusunda somut adımlar atmaya devam ediyor.



Kısa süre önce Blue abonelerinin 2 saatlik videolar yüklemesine izin veren yeni bir güncelleme getirmişti.



Duyuruyu yapan Musk, "Twitter Blue aboneleri artık 2 saatlik videolar (8 GB) yükleyebilir!" dedi.



Ancak Twitter'ın akıllı televizyonlar için geliştirdiği video uygulamasının Blue abonelerine özel olup olmadığı henüz bilinmiyor.