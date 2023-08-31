Elon Musk duyurdu: Twitter'da (X) sesli ve görüntülü arama dönemi

Elon Musk, kullanıcıların direkt mesajlar üzerinden diğer kullanıcıları görüntülü ve sesli aramalarına olanak sağlayacak bir özelliğin geleceğini duyurdu.

Elon Musk duyurdu: Twitter'da (X) sesli ve görüntülü arama dönemi

X'in sahibi , platform üzerinden paylaştığı bir gönderiyle X yani eski adıyla 'a sesli ve görüntülü arama özelliğinin geleceğini duyurdu.

"RING RING"

Geçtiğimiz ay  X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, yeni özelliği "ring ring" yazdığı bir gönderi ile sinyallerini vermişti.

Elon Musk duyurdu: Twitter'da (X) sesli ve görüntülü arama dönemi - 1

YAKIN ZAMANDA TÜM CİHAZLARDA KULLANILABİLRİ OLACAK

Elon Musk paylaştığı gönderide bu özelliğin yakın bir zamanda iOS, Android, Mac ve Windows üzerinde çalışacağını açıkladı.

Öte yandan telefon numarasının gerekmeyeceğini belirten Musk'ın bu özelliğin Premium üyelerine özel olup olmayacağına dair bir yorum yapmadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...