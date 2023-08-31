Elon Musk duyurdu: Twitter'da (X) sesli ve görüntülü arama dönemi

X'in sahibi Elon Musk, platform üzerinden paylaştığı bir gönderiyle X yani eski adıyla Twitter'a sesli ve görüntülü arama özelliğinin geleceğini duyurdu.

"RING RING"

Geçtiğimiz ay X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, yeni özelliği "ring ring" yazdığı bir gönderi ile sinyallerini vermişti.