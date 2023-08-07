Elon Musk duyurdu: X'te yapay zeka destekli arama yapılacak

Geçtiğimiz günlerde ismini ve logosunu değiştiren Twitter, yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.



Son olarak platform üzerinde canlı yayın özelliğini duyuran Elon Musk, platform üzerindeki arama özelliğini yapay zeka desteğiyle geliştireceklerini duyurdu.



X'te tasarımcılık yapan Yu Liu "Arama özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada oluşturulan bir gönderiyi bulmak için Google'ı kullanmam gerektiğine şaşırdım." ifadelerini kullandı.



Yu Liu X'te paylaşılan bir gönderiyi arama kısmından bulamayınca Google'dan aratarak bulduktan sonra bu paylaşımı yaptı.



Bu gönderinin altına yanıt veren Elon Musk, "Kesinlikle, yapay zeka destekli arama üzerinde çalışıyoruz. Sadece metni değil, aramanızın anlamıyla eşleşen X gönderilerini gösterecek." diye belirtti.



Emmm, we need to improve our search ability.

Surprised that I have to use Google to find a post generated here. pic.twitter.com/U1a6jwtxeM — Yu Liu (@liuyuxxd) August 7, 2023 We are working on semantic (AI) search. Will show posts of X that match the meaning of your search, not just the text. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin