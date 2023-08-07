Elon Musk duyurdu: X'te yapay zeka destekli arama yapılacak

X'te tasarımcılık yapan Yu Liu platformda bulunan bir gönderiyi X'in arama butonundan arayarak bulamadığını, bulmak için Google kullanmak zorunda kaldığını belirten bir paylaşım yaptı. Arama özelliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Liu'ya yanıt veren Elon Musk, "Yapay zeka destekli arama üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elon Musk duyurdu: X'te yapay zeka destekli arama yapılacak

Geçtiğimiz günlerde ismini ve logosunu değiştiren , yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Son olarak platform üzerinde canlı yayın özelliğini duyuran , platform üzerindeki arama özelliğini yapay zeka desteğiyle geliştireceklerini duyurdu.

X'te tasarımcılık yapan Yu Liu "Arama özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada oluşturulan bir gönderiyi bulmak için Google'ı kullanmam gerektiğine şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Yu Liu X'te paylaşılan bir gönderiyi arama kısmından bulamayınca Google'dan aratarak bulduktan sonra bu paylaşımı yaptı.

Bu gönderinin altına yanıt veren Elon Musk, "Kesinlikle, yapay zeka destekli arama üzerinde çalışıyoruz. Sadece metni değil, aramanızın anlamıyla eşleşen X gönderilerini gösterecek." diye belirtti.

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