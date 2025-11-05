Musk, Güneş’i yapay zeka ile karartmak istiyor

Tesla ve SpaceX'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, “insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme” ve “bilinci yıldızlara taşıma” hedefiyle tanınsa da, zaman zaman Dünya’daki insanlık için de endişelendiğini söylüyor. Bu kez çözüm önerisi ise Güneş ışığını kısmen bloke etmek.

Musk, bu hafta X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, küresel ısınmayı önlemeye yönelik yeni bir fikir ortaya attı. Plan, “Matrix” filmini andıracak kadar iddialı:

“Güneş enerjisiyle çalışan geniş bir yapay zeka uydu takımyıldızı, Dünya’ya ulaşan güneş enerjisini çok küçük oranlara düşürerek küresel ısınmayı önleyebilir.”

Bir takipçi, bu uyduların Dünya’ya ulaşan güneş enerjisini böylesine hassas biçimde nasıl ayarlayabileceğini ve bunun küresel iklim dengesini bozmadan nasıl mümkün olacağını sorduğunda Musk yalnızca “Evet” yanıtını verdi. Ardından şu ifadeyi ekledi:

“Küresel ısınmayı veya küresel soğumayı önlemek için çok küçük ayarlamalar yeterli olur. Dünya geçmişte defalarca buz topuna dönmüştü.”

TEORİK OLARAK MÜMKÜN

Güneş ışığını kasıtlı olarak azaltarak iklim değişikliğini yavaşlatmayı amaçlayan bu fikir, bilim çevrelerinde “güneş mühendisliği” (solar geoengineering) veya “güneş radyasyonu modifikasyonu” olarak biliniyor.

Teorik olarak mümkün görülse de, uzmanlar bu tür uygulamaların son derece riskli ve geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Nitekim atmosferdeki ışık dengesine müdahale etmek, küresel iklim sisteminin tamamını etkileyebilir ve tahmin edilemeyen zincirleme sonuçlar yaratabilir.

GÜNEŞ NASIL KARARTILIR?

Güneş mühendisliği alanında bilim insanlarının tartıştığı başlıca yöntemler şunlar:

- Deniz bulutu parlaklaştırma (marine cloud brightening): Bulutlara yansıtıcılığı artıran aerosol maddeleri enjekte etmek.

- Stratosferik aerosol enjeksiyonu: Güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için stratosfere sülfür dioksit gibi kimyasallar salmak.

Musk’ın önerdiği gibi “yapay zeka destekli küresel uydu ağı” ise bu yöntemler arasında -en azından şimdilik- yer almıyor.

MUSK’IN KOZMİK VİZYONU

Musk, bu fikrin uzun vadede Kardashev Tip II uygarlığı vizyonunun bir parçası olabileceğini de savundu.

Kardashev Tip II, yıldızının enerjisini doğrudan kullanabilen ve çevresine dev yapılar inşa edebilen ileri bir medeniyet düzeyini ifade etmek için kullanılan bir terim. Diğer bir deyişle insanlığın bugün için hayal bile edemeyeceği bir teknoloji seviyesi.



Musk’ın sahibi olduğu SpaceX hâlihazırda yörüngede yaklaşık 9 bin Starlink uydusuna sahip. Bu uydular zaman zaman gökyüzü gözlemlerine engel olarak astronomları kızdırıyor.