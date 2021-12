Elon Musk: İşimi bırakmayı düşünüyorum

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Musk, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "işlerimi bırakmayı ve influencer olmayı düşünüyorum" dedi.

Sosyal medya platformunun üretken bir kullanıcısı olan Musk'ın rollerini bırakma konusunda ciddi olup olmadığı belli değil.

Aynı zamanda roket şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan ve beyin çipi girişimi Neuralink ve altyapı şirketi The Boring Company'ye liderlik eden Musk, Ocak ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde Tesla'nın "birkaç yıl" CEO'su olmayı beklediğini söylemişti.



Daha önce de çok yoğun çalıştığını belirten Musk, "Uyandığım andan haftanın 7 günü uyuyana kadar gece gündüz çalışmak yerine elimde biraz daha boş zaman olması güzel olurdu. Oldukça yoğun" demişti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Musk daha önce de Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirmişti. Musk'ın Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt