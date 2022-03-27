Elon Musk, kendi sosyal medya platformunu mu kuracak?

Elon Musk, kendi sosyal medya platformunu kurabilir.



Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a bir kullanıcı "İfade özgürlüğüne öncelik veren, propagandanın en aza indirildiği ve açık kaynaklı bir algoritması olan bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?" diye sordu.



Musk, bunu ciddi şekilde düşüneceğini söyledi. Elon Musk, Twitter hesabına "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" sorusunu sabitledi.



Tesla CEO'su, 2 gün önce de takipçilerine "İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü esastır, siz Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu sorarak bir anket yapmıştı.



Ankete katılanların yüzde 70'ten fazlası ''Hayır'' cevabını vererek, Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmadığına inandıklarını kaydetti.



Elon Musk, Forbes dergisinin gerçek zamanlı milyarderler endeksine göre 270 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumunda.