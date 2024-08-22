Elon Musk, milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor

Elon Musk, önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca insana Neuralink beyin çipi yerleştirmek istiyor. Şirketten yapılan son açıklamaya göre, çipin takıldığı ikinci hasta, cihazı kullanarak birinci şahıs nişancı oyunları oynayabildi ve üç boyutlu nesneler tasarlayabildi.

Elon Musk, milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor

milyarderi , önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca Neuralink çipini insanların beyinlerine yerleştirmeyi umuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cihaz takılan ikinci hasta, cihazı kullanarak birinci şahıs nişancı oyunları oynayabildi ve üç boyutlu nesneler tasarlayabildi.

"10 YIL İÇİNDE MİLYONLARCA KİŞİ"

Musk, X sosyal medya platformunda, "Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi Neuralink'e sahip olacak, belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadelerini kullandı.

Neuralink, ilk hastasının, düşüncelerini kullanarak bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıyla 3D nesneler oluşturmak gibi görevleri yerine getirebildiğini söyledi.

Katılımcı, beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir parça tasarlayıp yazdırabildi. Bu işlem daha önce kullandığı yardımcı teknolojilerle imkansızdı.

HEDEF İNSAN PERFORMANSINI ARTIRMAK

Musk, teknolojinin bir gün insan performansını artırmak için yapay zekayla birleşmesine imkan sunacağını iddia ediyor.

Musk'a göre gelecekte doğrudan beyne müzik aktarılabilecek ve ışık spektrumunun yeni bölümlerini görmek için görme yeteneği geliştirilecek.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR

Bazı bilim insanları bu tür imkanların onlarca yıl uzakta olduğunu ve bilgisayar korsanlığıyla siber saldırı risklerini beraberinde getirdiğini iddia ediyor.

Neuralink tarafından yapılan son açıklamada kaydedilen ilerleme, "Bu kabiliyetler sadece uzuvlarını kullanamayanlar için dijital özerkliğin geri kazanılmasına yardımcı olmakla kalmayacak, nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler gibi konuşamayanlar için iletişim kurma yeteneğini de geri kazandıracaktır" dendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'dan yüzde 100 zam: iCloud+ fiyatları yükseldi

Apple'dan yüzde 100 zam: iCloud+ fiyatları yükseldi

Kutup Yıldızı ilk kez yakından görüntülendi! Yüzeyi beneklerle kaplı

Kutup Yıldızı ilk kez yakından görüntülendi! Yüzeyi beneklerle kaplı

Kambur balinalar ile ilgili şaşırtıcı keşif: Avlanırken alet yapıp kullanıyorlar!

Kambur balinalar ile ilgili şaşırtıcı keşif: Avlanırken alet yapıp kullanıyorlar!

Ay ve Dünya'yı geçti: Venüs'e doğru yol alıyor!

Ay ve Dünya'yı geçti: Venüs'e doğru yol alıyor!

WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor: Otomatik olarak engellenecek

WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor: Otomatik olarak engellenecek

iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...