Elon Musk müjdeyi verdi: Ünlü uygulama geri dönüyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada, bir dönemin efsanevi kısa video platformu Vine’ı tekrar hayata döndürmeyi planladığını ancak platformun bu kez "yapay zeka biçiminde" olacağını duyurdu.

İlk olarak 2012’de piyasaya sürülen Vine, kullanıcıların altı saniyelik döngüsel videolar paylaştığı son derece popüler bir uygulamaydı.

2013’te dönemin Twitter CEO’su Jack Dorsey yönetimi, platformu yaklaşık 30 milyon dolara satın almış ve 2017’ye kadar aktif tutmuştu.

Platform, aralarında Shawn Mendes, Jake Paul ve Andrew King Bachelor gibi isimlerin ün kazanmasına da öncülük etmişti.

İÇERİĞİ YAPAY ZEKA ÜRETECEK

Musk, platformun geri dönüşünü X (eski Twitter) üzerinden duyurdu. Ancak detaylara yer vermedi. Paylaşımından anlaşıldığı kadarıyla yeni Vine’daki tüm içerik yapay zeka tarafından üretilecek.

Duyuru kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar bu hamleyi alkışlarken, bazıları TikTok’un tahtının sallanabileceğini ve insan influencer’ların yerini yapay zeka figürlerin alabileceğini savundu.

Bir X kullanıcısı, “Yapay zekâ + kısa video = içeriğin geleceği” yorumunu yaptı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Elon Musk, Twitter'ı 2022’de 40 milyar dolara satın aldığından bu yana Vine’ı geri getirme fikrini birkaç kez gündeme getirdi. Örneğin 30 Ekim 2022’de yaptığı bir ankette kullanıcılara “Vine geri gelsin mi?” diye sormuş, yüzde 69 oranında “Evet” yanıtı almıştı.

Musk’ın Vine’ı yeniden hayata döndürme fikrine ünlü YouTuber MrBeast'ten de yorum gelmişti. YouTuber, “Eğer bunu yapar ve TikTok ile gerçekten rekabet edersen bu harika olur” demişti.

Musk, "TikTok’tan daha iyi olması için ne yapmalı?" diye sorduğunda ise MrBeast şu yanıtı vermişti: “Artık kimse orijinal değil. Ne yaparsan yap, bir ay içinde diğer tüm platformlarda olacak. YouTube’un Shorts’u, Instagram’ın Reels’i, Reddit, Snapchat, Facebook hepsi TikTok’u kopyaladı. Vine’ı öyle bir şekilde yenilemelisin ki başkaları onu kolayca kopyalayamasın.”

Daily Mail'e göre Musk’ın yeni projeye dair detayları önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor. Ancak yapay zeka destekli kısa video içeriği, sosyal medya dünyasında yeni bir tartışmaya kapı aralayabilir.