Elon Musk: OpenAI çalışanı intihar etmedi, öldürüldü

26 yaşındaki yazılım mühendisi Suchir Balaji, ölümünden birkaç ay önce New York Times gazetesine giderek OpenAI’ı telif hakkı ihlalleriyle suçlamıştı ve şirket aleyhine açılan davada tanıklık yapmaya hazırlanıyordu.

Yetkililer, Balaji’nin bu yıl başlarında silahla intihar ettiğini açıklamıştı.

MUSK İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYOR

Tesla CEO’su Elon Musk, perşembe akşamı yaptığı bir paylaşımda, geçen yıl hayatını kaybeden OpenAI çalışanı Suchir Balaji’nin “öldürüldüğünü” öne sürdü.

Musk’ın paylaşımı, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Tucker Carlson’ın programına katılmasının hemen ardından geldi.

ALTMAN: BANA İNTİHAR GİBİ GÖRÜNÜYOR

Altman programda söz konusu olayla ilgili, "Bu trajedi beni gerçekten sarstı. Olayla ilgili elimden geldiğince çok şey okudum. Bana bir intihar gibi görünüyor.” dedi.

Altman, Carlson’ın cinayet iddialarını gündeme getirmesi üzerine, “Cinayetle suçlandığım pek fazla röportaj yapmadım.” sözleriyle durumu şakayla karışık yorumladı.

AİLESİ RAPORUN TAMAMININ AÇIKLANMASI İÇİN DAVA AÇTI

Balaji’nin ölümü, bu yılın başlarında tartışmalı bir konuya dönüşmüştü. Ailesi, resmi soruşturma sonucunu kabul etmemişti.

Annesi Carlson’ın programına çıkarak “delillerin uyuşmadığını” savunmuş ve San Francisco Polis Teşkilatı’na karşı raporun tamamının açıklanması için dava açmıştı.

Ancak ailenin tuttuğu dışarıdan uzman, olay yerini hiç ziyaret etmemişti.

Musk ile Altman arasındaki kişisel gerginlik yıllardır devam ediyor ve taraflar arasında hukuki bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Musk’ın iddiaları yeni delil sunmasa da geniş takipçi kitlesi nedeniyle tartışmayı daha da büyütebilir.