Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Elon Musk, 2018 yılında ilk yönetim kurulu üyesi olduğu ancak daha sonra ayrıldığı OpenAI şirketine açtığı davayı mahkemeden bir gün önce geri çekti. Teknoloji milyarderinin davayı neden geri çektiğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

ile OpenAI arasındaki gerginlik hala devam ederken bugün bu dava konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Musk, OpenAI ve kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı açtığı davayı, mahkemeden sadece bir gün önce geri çekti. Dava geri çekilmeseydi yargıç, OpenAI’ın davayı reddetme talebini inceleyecekti.

Gelen bilgilere göre Musk’ın avukatları, dün onun adına geri çekme kararını bildirdi. Davayı neden geri çektiğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İlk olarak şubat ayı sonlarında San Francisco Yüksek Mahkemesine sunulan dava, OpenAI'ı kâr amacı güden bir kuruluş olarak faaliyet göstermeye son vermeye ve yapay zeka araştırmalarını kamuya açıklamaya zorlamaya çalıştı.

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KURUCU ANLAŞMA İDDİASI

Musk'ın davasında, yapay zeka şirketinin kuruluşundan itibaren kârdan çok insanlığın yararına olacak şekilde geliştirme anlaşmasına ihanet ettiklerini düşündüğü belirtilmişti.

OpenAI, Musk davayı açtığı sırada onun şirketi Tesla ile birleştirerek “mutlak kontrolü” eline almak istediğini söylemişti. Musk'ın iddialarına yanıt olarak ise böyle bir kurucu anlaşmanın hiçbir zaman var olmadığını belirtti.

Musk, OpenAI'ye karşı sözleşme ihlali, güvene dayalı görev ihlali ve haksız ticari uygulamalar gibi iddialarda bulundu ve şirketin açık kaynağa geri dönmesini istedi.

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