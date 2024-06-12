Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Elon Musk ile OpenAI arasındaki gerginlik hala devam ederken bugün bu dava konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Musk, OpenAI ve kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı açtığı davayı, mahkemeden sadece bir gün önce geri çekti. Dava geri çekilmeseydi yargıç, OpenAI’ın davayı reddetme talebini inceleyecekti.

Gelen bilgilere göre Musk’ın avukatları, dün onun adına geri çekme kararını bildirdi. Davayı neden geri çektiğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



İlk olarak şubat ayı sonlarında San Francisco Yüksek Mahkemesine sunulan dava, OpenAI'ı kâr amacı güden bir kuruluş olarak faaliyet göstermeye son vermeye ve yapay zeka araştırmalarını kamuya açıklamaya zorlamaya çalıştı.

