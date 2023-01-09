Elon Musk sonrası çalışan sayısı 3'te bire düştü

Twitter’da işten çıkarmalar devam ediyor. Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın almasının ardından, şirket 7 bin 500 çalışanının yaklaşık 5 bini ile yollarını ayırdı.



Twitter, mali nedenler dışında içerik denetimi, nefret söylemleri, yanlış bilgilendirme ve devlet medyası konularıyla ilgilenen ekiplerden bazı çalışanlarını da işten çıkarma kararı aldı.

İşten çıkarılanların, şirketin Singapur ve İrlanda’nın başkenti Dublin’deki ofislerinde yer aldıkları belirtildi.

İKİSİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

İşten çıkarılanların arasında şirketin Asya-Pasifik bölgesi site bütünlüğü başkanı ve gelir politikasından sorumlu yöneticisi de bulunuyor.



"HIZLA DÜŞEN BİR UÇAK"

Geçtiğimiz ay bir etkinlikte konuşan Musk, şirkete "Motorları alev almış, yüksek hızla düşen ve kontrolleri çalışmayan bir uçak" benzetmesi yapmıştı.