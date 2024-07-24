Elon Musk: "Starlink Gazze'deki bir hastanede aktif"

ABD'li milyarder Elon Musk, kurucusu ve CEO'su uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki bir hastanede faaliyette olduğunu açıkladı.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Starlink artık BAE ve İsrail'in desteğiyle Gazze'deki bir hastanede faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Musk, Starlink'in kullanıldığı hastanenin ismini ise paylaşmadı.

Starlink uyduları, dünyanın farklı kesimlerinde normal iletişim altyapısının devre dışı kaldığı bölgelere internet sağlayabilen bir uydu ağı olarak biliniyor.