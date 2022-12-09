Elon Musk, Tesla'daki CEO görevini devrediyor

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Milyarder iş adamı Elon Musk hali hazırda SpaceX, Tesla ve Twitter gibi büyük şirketlerin sahibi ve CEO'su konumunda bulunuyor.



Bu şirketler ona dünyanın en zengin kişisi unvanını kazandırmış olsa da Musk'ın planları arasında Tesla'daki CEO görevini devretmek var.



Çin kaynaklı PingWest adlı basın kuruluşu, Elon Musk'ın Tesla'daki CEO görevini Tesla Çin Başkanı Tom Zhu Xiaotong'a bırakacağını iddia etti.



Tom Zhu'nun 2014'te Tesla'nın Supercharger programının direktörü olarak işe başladı ve kısa süre içerisinde Tesla Çin'in başkanlığına yükseldi.



Elon Musk'ın daha önce ki açıklamalarında patron değil mühendis olmayı sevdiğini birçok kez ifade etmişti.

"PATRON OLMAKTAN NEFRET EDİYORUM"



Wall Street Journal'ın geçen yıla ait haberine göre, Musk verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bundan nefret ediyorum, zamanımı tasarım ve mühendisliğe harcamayı tercih ederim. Tesla'nın CEO'su olmamaya çalıştım ama bunu yapmak zorundaydım. Yoksa Tesla ölecekti. Patron olmaktan nefret ediyorum. Ben bir mühendisim."



Şirketten veya Elon Musk'tan şu an için resmi bir açıklama gelmedi ancak Amerikalı girişimcinin iş yükünün çok fazla olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek.