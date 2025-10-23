Elon Musk, Tesla'nın "robot ordusunu" yönetmek için 1 trilyon dolar istiyor

Tesla’nın 2025’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantı, Elon Musk’ın yine gündem yaratan sözleriyle damga vurdu. Şirket CEO’su, kendisine önerilen 1 trilyon dolarlık maaş paketinin nedenine dair yaptığı açıklamada, “Tesla’nın inşa ettiği devasa robot ordusunu kontrol edebilmek için bu paraya ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.



Tesla Yönetim Kurulu tarafından eylül ayında önerilen bu dev ücret paketi, Musk’ın önümüzdeki on yıl içinde zorlu hedefleri tutturması halinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde hisse kazanmasını öngörüyor. Ancak plan, sendikalar ve kurumsal denetçilerden oluşan “Take Back Tesla” adlı bir kampanyanın sert tepkisine neden olmuş durumda.



Musk, toplantıda parayı kişisel kazanç olarak değil, “sigorta” olarak nitelendirdi:



“Temel endişem, Tesla’da ne kadar para ve kontrol gücüne sahip olduğumla ilgili. Eğer bu dev robot ordusunu kurarsak, bir gün beni görevden alabilirler mi? Ben sadece bu ihtimale karşı güvencede olmak istiyorum. Bu para harcamak için değil, kontrolü korumak için gerekli.”

OPTIMUS TARTIŞMA KONUSU OLDU

Musk’ın sözünü ettiği “robot ordusu”, Tesla’nın üzerinde çalıştığı insansı robot projesi Optimus’a atıfta bulunuyor. Şirket, bugüne kadar Optimus’un ev içi yardım görevleri için tasarlandığını açıklamıştı. Ancak Musk’ın “ordu” ifadesi, projenin gelecekteki yönü hakkında yeni soru işaretleri doğurdu.