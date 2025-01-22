Elon Musk, TikTok'u satın alacak mı? Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Tiktok'u satışına ilişkin bir açıklama yaptı.



500 milyar dolarlık Stargate isimli yapay zeka projesi ile ilgili basın toplantısında Trump'a Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıp bakmadığı soruldu.



Trump, Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın şirketi satın alma fikrine açık olduğunu ifade etti.



Toplantının sonunda, TikTok'u telefonuna indirebileceğini de belirten Trump, "Gençlerin oylarını kazandık. Sanırım Tiktok sayesinde kazandım, bu yüzden Tiktok'un kalbimde özel bir yeri var." dedi.



YASAĞA 75 GÜN ERTELEME



TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca hafta sonu ABD'de kullanıma kapatılmıştı.



Başkan Trump, Adalet Bakanlığı'na TikTok'u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını verdi.



TikTok'un 1 trilyon dolar edeceğini düşündüğünü belirten Trump, ABD'nin TikTok'un yarısını alma hakkının olması gerektiğini savundu.