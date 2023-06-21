Elon Musk: Twitter yerel yasalara uymazsa erişim kesilebilir

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ilk resmi devlet ziyareti sırasında Elon Musk ile bir araya geldi



Sosyal medya devinin sahibi Elon Musk, Twitter'ın yerel yasalara uymaması halinde o bölgede platforma erişimin kesilebileceğini söyledi.



Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in son yorumlarına yanıt vermesi istenen Musk, Salı günü geç saatlerde New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, Twitter'ın yerel yasalara uymaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.



Dorsey geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın, Başbakan Narendra Modi hükümetinin 2021 çiftçi protestolarını ele alma şeklini eleştiren hesapları kısıtlama emirlerine uymadığı takdirde sosyal medya platformunu kapatmakla tehdit ettiğini söyledi.

İDDİALARI YALANLADI



Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar, Dorsey'in iddialarını reddederek, bunları "tamamen yalan" olarak nitelendirdi.



Musk, "Yerel yönetim yasalarına uymazsak kapatılırız. Bu nedenle yapabileceğimiz en iyi şey, herhangi bir ülkedeki yasalara yakın çalışmaktır." dedi.

Amerika'yı öylece tüm dünyaya uygulayamazsınız diyen Musk, "Yasalar nezdinde mümkün olan en özgür ifadeyi sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



Musk daha önce ilk resmi ziyareti için ABD'de bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelmişti.

