Elon Musk: Twitter yerel yasalara uymazsa erişim kesilebilir

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ilk resmi devlet ziyareti sırasında Elon Musk ile bir araya geldi
Sosyal medya devinin sahibi Elon Musk, Twitter'ın yerel yasalara uymaması halinde o bölgede platforma erişimin kesilebileceğini söyledi.
Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in son yorumlarına yanıt vermesi istenen Musk, Salı günü geç saatlerde New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, Twitter'ın yerel yasalara uymaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.
Dorsey geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın, Başbakan Narendra Modi hükümetinin 2021 çiftçi protestolarını ele alma şeklini eleştiren hesapları kısıtlama emirlerine uymadığı takdirde sosyal medya platformunu kapatmakla tehdit ettiğini söyledi.
İDDİALARI YALANLADI
Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar, Dorsey'in iddialarını reddederek, bunları "tamamen yalan" olarak nitelendirdi.
Musk, "Yerel yönetim yasalarına uymazsak kapatılırız. Bu nedenle yapabileceğimiz en iyi şey, herhangi bir ülkedeki yasalara yakın çalışmaktır." dedi.
Amerika'yı öylece tüm dünyaya uygulayamazsınız diyen Musk, "Yasalar nezdinde mümkün olan en özgür ifadeyi sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
Musk daha önce ilk resmi ziyareti için ABD'de bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelmişti.
TESLA HİNDİSTAN PİYASASINA GİRECEK Mİ?
Tesla'nın da CEO'su olan Musk, Modi'nin elektrikli otomobil üreticisini Hindistan'da önemli yatırımlar yapması için zorladığını söyledi. Tesla'nın Hindistan pazarına girip girmeyeceği sorulduğunda, gelecek yıl Hindistan'ı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
"ÇOK UZAK OLMAYAN BİR TARİHTE DUYURU YAPABİLİRİZ"
Musk, "Tesla'nın mümkün olan en kısa sürede Hindistan'da olacağından eminim. Başbakana desteği için teşekkür etmek istiyorum ve umarım çok da uzak olmayan bir tarihte bir şeyler duyurabiliriz." dedi.
"Bir duyuruya atlamak istemiyoruz, ancak gelecekte Hindistan ile ilişkimize önemli bir yatırım olacağını düşünüyorum."
Sosyal medya devi sahibi, Hindistan başbakanının "Hindistan'ı gerçekten önemsediğini" söyleyerek Modi'ye de övgüde bulundu ve "bizi Hindistan'da önemli yatırımlar yapmaya zorluyor ki bu bizim yapmayı planladığımız bir şey." ifadelerini kullandı.
Çarşamba sabahı Hindistan Dışişleri Bakanlığı, toplantı sırasında Modi'nin Musk'ı "Hindistan'da elektrikli hareketlilik ve hızla genişleyen ticari uzay sektörüne yatırım fırsatlarını" keşfetmeye davet ettiğini söyledi.
Modi, ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Salı günü resmi bir ziyaret için ABD'ye geldi.
AB YASALARINA UYACAĞINI SÖYLEDİ
Mayıs ayında Twitter, AB'nin gönüllü dezenformasyon karşıtı kolundan çekildi, ancak Pazartesi günü verdiği bir röportajda Twitter'ın dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele etmek için AB yasalarına uyacağını söyledi.
Şirketi geçen yıl satın aldığından beri, Musk'ın Twitter şefi olarak görev süresi, dezenformasyon ve küfürlü konuşmaya karşı korkulukların gevşetilmesi ve şirketin değerinde yaklaşık %40'lık keskin bir düşüşle ilgili tartışmalarla belirlendi.
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