Elon Musk, Twitter'a teklif ettiği 43 milyar doların ne kadarını kendi cebinden ödeyecek?

Musk, dünyanın en zengini olsa da bu kadar büyük bir anlaşmayı finanse etmek için bankalardan veya diğer yatırımcılardan finansal desteğe ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca Twitter'ın "zehir hapı" savunmasıyla da mücadele etmesi gerekecek.



New York Post'un iki isimsiz kaynağa dayandırılan haberine göre, yaklaşık 10 gün içinde bir ihale teklifi başlatmak amacıyla Morgan Stanley'den 10 milyar dolarlık fon sağlamasını istiyor.



Bloomberg'in tahminlerine göre net değeri 261 milyar dolar olan Musk, bu kadar büyük bir anlaşmayı bir araya getirmek için önemli ölçüde finansal destek kullanmak istiyor.

DESTEK VEREN DE VAR VERMEYEN DE



Financial Times'ın haberine göre, Blackstone Group, Vista Equity Partners ve Brookfield Asset Management, Musk'a fon sağlamamayı tercih etti.



Reuters ve Wall Street Journal'ın bu hafta başlarında bildirdiğine göre, Apollo Global Management ve Thoma Bravo gibi bazı yatırımcılar ise Musk’ı desteklemek istiyor.



Musk şu ana kadar Twitter satın alımını nasıl finanse etmeyi planladığını kamuoyuna açıklamadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun 14 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, Tesla CEO'su Twitter'ı hisse başına 54,20 dolardan satın almak için bir teklifte bulundu ve potansiyel bir anlaşmanın değeri 43 milyar dolara çıktı.



Tesla CEO'su 15 Nisan'da, daha fazla ayrıntı vermeden satın alma işlemini finanse etmek için yeterli varlığa sahip olduğunu iddia etti.

