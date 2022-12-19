Elon Musk, Twitter'da referanduma gitti: İstifa etmeli miyim?

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun yöneticiliğinden çekilip çekilmeme kararını, Twitter kullanıcılarına bıraktı.

Musk, Twitter'da şirketin başkanlığından istifa edip etmeyeceğini soran bir anket başlattı.

Söz konusu paylaşımda, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ifadesi yer aldı.

Ankete Türkiye saatiyle 04.50 itibarıyla yaklaşık 6 milyon 900 bin kullanıcı katıldı. Ankete katılanların yüzde 57'si Musk'ın bırakması yönünde oy kullandı.

Anketin bu şekilde sonuçlanması halinde ne zaman istifa edeceğine dair ayrıntı vermeyen Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine gönderme yaparak "Halef yok" dedi.

Anket, Twitter'da yalnızca diğer sosyal medya şirketlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan hesapları ve rakip platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içeriği yasaklayan politika güncellemesinin ardından geldi.