Elon Musk, Twitter'da uzaktan çalışmayı sonlandırıyor

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter çalışanları için uzaktan çalışmayı sonlandırdı ve sosyal medya devini devralmasından ardından gönderdiği ilk e-postasında “önümüzdeki zor zamanlara hazırlanın” çağrısı yaptı.

Elon Musk, Twitter'da uzaktan çalışmayı sonlandırıyor

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Twitter’ın yeni sahibi Musk, evden çalışma dönemini resmen bitirdi.

Çalışanlara gönderdiği ilk e-postada uzaktan çalışmaya son veren Musk, kendi onayına tabi olacak bazı istisnalar dışında çalışanların haftada en az 40 saat ofiste bulunması gerektiğini bildirdi.

son mali durum nedeniyle şekerleme yapmanın hiçbir yolu olmadığı uyarısı yaptı.

YENİ KURAL HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.

Çalışanların neredeyse yarısı işten çıkarılmıştı

Musk Twitter’ın başına geçmesinin ardından 2 hafta içide çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmıştı.

Yeni patron Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmişti.

TWİTTER BLUE'YA YENİ ÖDEME

Musk ayrıca Twitter Blue'ya kullanıcı doğrulaması ekledi.

Musk 'mavi tik' sahibi olmak isteyenlerin 8 dolar ödeyeceğini açıklayarak kullanıcıların tepkisini çekti.

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