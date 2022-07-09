Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini duyurdu. Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği belirtildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 09.07.2022 - 00:57

Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti

İlişkili Haberler

Musk Twitter anlaşmasından cayabilir mi? Pazarlık yapıyor olabilir

Musk Twitter anlaşmasından cayabilir mi? Pazarlık yapıyor olabilir

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum

Elon Musk'tan Twitter'a tehdit: Fesih hakkımı saklı tutuyorum

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi , sosyal medya şirketi 'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...