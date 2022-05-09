Elon Musk Twitter'ın gelirini 5'e katlayacak

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın, şirketin gelirini 5'e katlamayı planladığı belirtildi.

Haberler - NTV Haber 09.05.2022 - 01:15

Elon Musk Twitter'ın gelirini 5'e katlayacak

New York Times'ın haberine göre Musk, 2028 yılına kadar 'ın gelirlerini 26,4 milyar dolara çıkarabileceğini belirtti. Şirket geçen yıl 5 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla'nın patronu , sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıklamıştı. Musk, Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurgulamıştı.

Musk daha önceki açıklamalarında da, Twitter'ı "yeni özellikler geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.

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