Elon Musk, Twitter'ın rakip platformu Threads hakkında konuştu

Meta, Twitter'a rakip olacak yeni bir uygulama olan Threads'i tanıtmaya hazırlanıyor.



Threads, Instagram ile entegre olacak ve kullanıcıların Instagram hesaplarıyla uygulamaya giriş yapmasını ve takipçilerini taşımasını sağlayacak.

ÇOK SAYIDA KİŞİSEL VERİ TOPLAMASI ENDİŞEYE NEDEN OLDU



Ancak uygulama, çok sayıda kişisel veri topladığı için gizlilik endişelerine neden oluyor.



Uygulamanın sağlık ve fitness, finansal bilgiler, iletişim bilgileri, kullanıcı içeriği, tarama geçmişi, kullanım verileri gibi birçok veriyi toplayabileceği belirtiliyor.



Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, uygulama hakkında "Tüm Threads'leriniz bize ait" dedi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ AKILLICA YÖNETİLİYORLAR"



Elon Musk ise önce Jack Dorsey'in Tweet'ine "Evet" yanıtını verdi. Ardından başka bir Tweet'te Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir gönderme yaparak "Şükürler olsun ki çok akıllıca yönetiliyorlar" ifadelerini kullandı.



Threads uygulamasının Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki "kafes dövüşü" olayını başlattığı biliniyordu.