Elon Musk Twitter'ın yeni CEO'sunu açıkladı: Linda Yaccarino kimdir?

"APTAL BİRİNİ BULUR BULMAZ CEO'LUKTAN İSTİFA EDECEĞİM" DEMİŞTİ



Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.



Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.



Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.



Bazı Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.



LİNDA YACCARİNO KİMDİR?



Linda Yaccarino, Amerikalı bir medya yöneticisidir. Televizyon endüstrisinde yaptıkları ile tanınmakta olan Yaccarino, medya ve reklamcılık stratejileri konusunda önde gelen uzmanlar arasında yer alıyor. Yaccarino ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.