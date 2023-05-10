Elon Musk, Twitter'ın yeni özelliklerini paylaştı

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun yeni özelliklerini duyurdu



Twitter hesabından bir paylaşım yapan Musk, uygulamanın son sürümünde, kullanıcıların sadece en son değil, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceğini belirteerek, bu mesajlara emojilerle de tepki verilebileceğini kaydetti.



Musk, yalnızca gönderici ve alıcıların mesajları görebildiği şifreli doğrudan mesaj olanağının da getirileceğini bildirdi.



Twitter'da çok yakında sesli ve görüntülü sohbet imkanı olacağına işaret eden Musk, "Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadesini kullandı.



Mesajlarda şifreleme, yalnızca gönderici ve alıcının bir mesajı görebileceği anlamına geliyor.



Meta Ocak ayında, Messenger hizmeti için varsayılan uçtan uca şifreleme testini genişlettiğini açıklamaıştı. Meta'nın sahip olduğu diğer mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birkaç yıldır uçtan uca şifrelemeye sahip.