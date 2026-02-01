Elon Musk uzaya 1 milyon uydu göndermek istiyor

Musk, bu uydularla yapay zeka merkezlerinin ısıtma ve soğutma giderlerini düşürmeyi amaçlıyor.

BBC'deki habere göre, Musk'ın başvurusunda, "yörünge veri merkezlerinin" yapay zeka işlem gücüne yönelik artan talebi karşılamanın en uygun maliyetli ve enerji verimli yolu olduğu iddia ediliyor. Geleneksel olarak, bu tür merkezler, verileri işleyen ve depolayan güçlü bilgisayarlarla dolu büyük depolar. Musk'ın havacılık firması, yapay zekanın artan kullanımı nedeniyle işlem ihtiyaçlarının "dünyasal kapasiteleri" çoktan aştığını iddia ediyor.

Bu, SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısını önemli ölçüde artıracak. Mevcut yaklaşık 10.000 uydudan oluşan Starlink ağı, uzayda yoğunluğa neden olmakla suçlanıyor; Musk ise bu iddiaları reddediyor.

Daha önce milyarder Bezos da yörüngede son derece büyük ölçekli veri merkezlerinin inşa edileceğini öngördüğünü belirtmişti. Bezos, bu merkezlerin hem soğutma hem de güneşten enerji elde etme konusunda çok verimli olacağına inandığını aktarmıştı.