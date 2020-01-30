Elon Musk, uzaya 60 uydu birden gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX, uydu bazlı küresel internet projesi "Starlink" için 60 uydu birden fırlattı.

Uyduları taşıyan Falcon 9 roketi ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilen roket, Atlas Okyanusundaki platforma yumuşak bir iniş gerçekleştirdi.

Son firlatma ile SpaceX, dünya yörüngesindeki uydu filosunu genişleterek toplam sayiyi 240'a çıkardı.

Elon Musk, uzaya gönderilecek binlerce uyduyla dünyanın dört bir yanına hızlı ve ucuz internet hizmeti sağlamayı hedefliyor.