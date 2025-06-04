Elon Musk ve Donald Trump’ın arasını açan 4 sebep: “Musk çok kırgın”

ABD Başkanı Donald Trump ve yakın müttefiki Elon Musk’ın arasının açıldığına yönelik spekülasyonlar, teknoloji milyarderinin X’te yaptığı bir paylaşımla ayyuka çıktı.



Geçen hafta Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görevlerini bırakarak ABD yönetiminde oynadığı rolden çekilen Musk, Trump'ın “tek büyük ve güzel yasa” diye nitelendirdiği vergi ve harcama yasa tasarısı için yaptığı yorumda "rahatsız edici bir iğrençlik" nitelemesini kullandı.



Musk salı günü X hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm ama artık buna dayanamıyorum. Bu devasa, çirkin Kongre harcama tasarısı rahatsız edici bir iğrençlik. Ona oy verenler utansın: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz” dedi.



TRUMP’IN İSTEDİĞİ YASA NE ÖNGÖRÜYOR?



Musk daha önce de bu yasa tasarısını eleştirmişti. Ancak son eleştirileri şoke edici derecede sert olarak yorumlandı. X hesabındaki paylaşımında milyarder yasa için, "Zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacak" ifadelerini de kullandı.



Musk ayrıca, "Kongre Amerika'yı iflas ettiriyor" dedi.



İngilizce adıyla “One Big Beautiful Bill Act” diye nitelenen bu yasa tasarısı Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki en büyük iç politika girişimi olarak görülüyor. Bireysel ve kurumsal vergi indirimlerini sürdürmeyi hedefleyen yasa, Trump’ın seçim kampanyası sırasındaki bazı vaatleriyle tutarlı.



Örneğin yasa, bahşiş, fazla mesai ve araç kredisi faizleri üzerindeki vergileri kaldırarak çalışanların gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Çocuk vergi kredisi 2028'e kadar 2 bin 500 dolara çıkarılırken, sosyal sigortanın cinsiyet geçiş tedavileri ve belirli sivil toplum kuruluşlarına yönelik fonlaması da yasaklanıyor.



Ancak yasanın bazı hükümlerinin Musk’ın çıkarlarıyla çatıştığı yorumları da yapılıyor. Ayrıca iddialara göre, iki yakın müttefikin arasının bu denli açılmasının ardında Musk’ın Starlink projesi ve Tesla firmasının çıkarları da yer alıyor olabilir.



ELEKTRİKLİ ARAÇ VERGİSİ



Yasa, Musk'ın Tesla'sı gibi otomobil üreticilerine fayda sağlayan elektrikli araç vergi kredisinin kesilmesini öngörüyor. Nisan sonu itibarıyla Tesla, kredi ve diğer şirket meseleleri adına lobi faaliyetlerinde bulunmak için en az 240 bin dolar harcamıştı. Axios’a konuşan kaynaklar, Musk'ın sahne arkasında yasadaki bu önlemi savunduğunu, ancak öfkeyi dindiremediğini iddia etti.



DOGE’DAN AYRILMAK İSTEMEDİ Mİ?



Musk’ın DOGE’da resmi bir görevi olmasa da Beyaz Saray'da "özel hükümet çalışanı" statüsündeydi. Ancak yeni yasa tasarısı ücretsiz danışmanlık pozisyonları için 130 günlük süre sınırı getirdi. Musk’ın ise bu sürenin ötesinde görevde kalmak istediği öne sürülüyor.



Milyarderin DOGE’daki faaliyetleri son dönemde Cumhuriyetçilerin de önemli bir kısmını kızdırmıştı. Hatta ABD basını, önceki aylarda yapılan kabine toplantılarında Musk’ın doğrudan bakanlarla çatıştığını ileri sürmüştü. Bu kişiler arasında Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da vardı.



STARLİNK TARTIŞMASI



Axios’a konuşan kaynaklar, Musk’ın Federal Havacılık İdaresi'nin Starlink uydu sistemini ulusal hava trafiği kontrolü için kullanmasını istediğini savunuyor. Ancak havacılık idaresinin, çıkar çatışmasını önleme amacıyla ve teknolojik nedenlerden dolayı buna karşı çıktığı öne sürülüyor.



NASA’DAKİ İSMİN GERİ ÇEKİLMESİ



Musk için bardağı taşıran son damla, cumartesi gecesi Trump'ın, milyarderin yakın müttefiki olan Jared Isaacman'ı NASA yöneticiliğinden çekmesi olabilir. Isaacman, daha önce iki kez Musk’ın SpaceX şirketi ile uzaya uçmuştu.



Isaacman’in NASA yöneticiliğindeki adaylığının, Demokratlara yaptığı bağış sebebiyle geri çekildiği ileri sürülmüştü. Ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre, Isaacman yaptığı bağışları öncesinde açıklamıştı ve Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın da bu durumdan haberi vardı.



Üstelik Isaacman'ın adaylığının düşürülmesinin arkasında Musk ile çatışan Başkanlık Personeli Ofisi müdürü Sergio Gor'un olduğu iddiası da hızla yayılmıştı. Axios’a konuşan Beyaz Saray yetkililerinden biri, "Bu, Sergio'nun Musk'a 'defol git' demesiydi" ifadelerini kullandı.



MUSK KIRGIN



Öte yandan bazı kaynaklar Musk ve Trump halen arkadaş ve müttefik olmaya devam ettiğini savunuyor. Her ikisiyle de sık sık iletişim halinde olduğu belirtilen iki kaynak, Axios'a ittifaklarının bozulmadığını söyledi.



Ancak Trump'ın, Musk'ın yasa tasarısına yönelik sosyal medya sabotajından biraz rahatsız olduğu da iddia ediliyor. Başka bir kaynak ise, “Elon çok kırıldı” ifadelerini kullandı.

