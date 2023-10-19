Elon Musk, X'i (Twitter) Avrupa'da tamamen kapatabilir

Elon Musk'ın Dijital Hizmetler Yasasına uymak zorunda kalmaktan giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Bussiness Insider'a göre, geçtiğimiz yıl X olan Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan milyarderin, uygulamanın bölgedeki kullanılabilirliğini kaldırmayı ya da Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların uygulamaya erişimini engellemeyi tartıştığını söyledi.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde rakip platform Threads gibi X de (Twitter) Avrupa'da erişime kapatılacak.



Dijital Hizmetler Yasası (DSA) , Ağustos ayında yürürlüğe girdi ve X gibi büyük çevrimiçi platformlar üzerinde yanlış, yanıltıcı ve zararlı bilgilerin denetlenmesi ve kaldırılması için etkili ve şeffaf sistemlere sahip olmasını gerektiriyor.

X, YASAYI İHLAL EDİYOR

İsrail - Hamas savaşına ilişkin dezenformasyon paylaşımlarının X'te hızla yayılmasıyla birlikte platformun DSA'yı ihlal ettiği belirtildi.

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton geçen hafta yaptığı açıklamada, Komisyon'un X'in yeni yasaya uyumunu resmi olarak "araştırdığını" ve platformdan zararlı veya zehirli bilgileri azaltma ve kaldırma eylemleri hakkında resmi olarak ayrıntılı bilgi talep ettiğini söyledi.

PARA CEZASI ALABİLİR



Nakit sıkıntısı çeken X, DSA'yı ihlal ettiği tespit edilirse para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Komisyon, bir şirketin küresel gelirinin yüzde 6'sına kadar "periyodik ceza ödemeleri" veya para cezaları uygulayabilir.



MUSK'IN PLATFORMU SINIRLAMA FİKRİ İLK DEĞİL

Elon Musk'ın X'in erişimini büyük ölçüde sınırlama fikrinin ilk kez ortaya atılmadığı belirtildi.

YALNIZCA ABD İLE SINIRLANDIRMAYI ÖNERDİ

Öte yandan Musk'ın şirketi satın aldıktan hemen sonra maliyet düşürücü bir önlem olarak X'in faaliyetlerini sadece ABD ile sınırlandırmayı önerdiği söyledildi.

O dönemde Musk, halen Twitter olarak bilinen platformun yalnızca en popüler olduğu ülkelerde, yani ABD, İngiltere ve Japonya'da faaliyet göstermesi gerektiğini de öne sürmüştü.



AVRUPA'DA HİÇBİR X ÇALIŞANI KALMADI

Musk henüz X'i herhangi bir ülkede kapatmamış olsa da, Paris, Madrid ve Berlin'deki ofisler kapalı olduğu için Avrupa'da esasen hiçbir çalışan kalmadığını söyledi.

AVRUPA'DA İNDİRME VE KULLANIM ORANLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ



Apptopia verilerine göre Avrupa, X'in küresel aylık aktif kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor, ancak günlük kullanım son üç ayda önemli ölçüde düşerek bölge genelinde yüzde 10 ila yüzde 40 arasında azaldı. Uygulamanın faaliyet gösterdiği hemen her ülkede indirme ve kullanım oranları düştü.

