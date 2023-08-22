Elon Musk X'ten haber başlıklarını kaldırıyor

Elon Musk şimdi Twitter'da (X) paylaşılan haberler için yeni bir paylaşım özelliği üzerinde çalışıyor.



HABER BAŞLIKLARINI KALDIRMAYA KARAR VERDİ



Fortune'da yer alan bir habere göre, Musk yakında X'te paylaşılan haberlerden başlıkları kaldıracak.



X, halihazırda kullanıcıları için bilgi kaynağı olarak işlev görüyor ve platformda binlerce haber makalesi hem kişiler hem de kuruluşlar tarafından paylaşılıyor.

SADECE URL ÖNİZLEMESİ OLACAK



Bu değişiklik, X'te bir bağlantı paylaştığınız anda, yalnızca bir görüntü ve bir URL kaplaması görüntüleneceği anlamına geliyor.Öte yandan, linke tıklandığında kullanıcı yayıncının web sitesine yönlendirilecektir.

ANA SAYFA AKIŞINDA KAPLADIĞI ALAN AZALTILACAK

Elon Musk'ın fikri olduğu belirtilen bu değişikliğin arkasındaki nedenin, bir gönderinin kullanıcının ekranında kapladığı dikey alanı azaltmak gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Bu sayede kullanıcıların ekranlarında gördükleri ana sayfa akışına daha fazla gönderi sığdırılabilecek. Buna ek olarak Musk, bunun tıklama tuzaklarını azaltmaya da yardımcı olacağına inanıyor.



Musk kısa süre önce attığı bir tweet'te de gazetecileri "daha fazla özgürlük ve daha yüksek gelir" elde etmek için doğrudan platformda paylaşım yapmaya davet etti.



Musk, "Daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz, doğrudan bu platformda yayın yapın" diye yazdı.



PARA KAZANMA DÖNEMİ BAŞLAMIŞTI

Twitter'ın ismini ve logosunu X'e çevirdikten sonra platform üzerinde belirli şartları karşılayanların Twitter'dan para kazanma özelliği aktif edilmişti.