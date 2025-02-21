Elon Musk, yapay zekaya oyun yaptıracak

xAI’ın gelişmiş yapay zeka modeli Grok 3, Python programlama dilini kullanarak iki boyutlu Tetris benzeri oyunlar oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu ortaya koydu.



Elon Musk, Grok 3’ün gelecekte daha karmaşık ve gerçekçi gözüken oyunlar üretmek için kullanılabileceğini iddia ediyor. Musk’ın hayali gerçek olursa, büyük prodüksiyonlu, foto-gerçekçi oyunları yapmanın maliyeti ciddi şekilde azalabilir. Şirket aynı zamanda Grok’un, oyun yapım süreçlerini oldukça hızlandırabilceği konusunda ümitli.



Oyun yapım maliyetleri inanılmaz boyutlara ulaştı



Günümüz teknolojisiyle üretilen ultra gerçekçi grafiklere sahip video oyunlarının yapım maliyetleri, şirketleri zor durumda bırakabilecek boyutlara ulaştı.



2020 yılında piyasaya sürülen Call Of Duty: Black Ops Cold War oyununun geliştirilme ve pazarlama maliyeti 700 milyon doları bulmuştu. Yapım süreçlerinde benzer paralar harcanan oyunların sadece maliyetini çıkartması için dahi on milyonlarca satması gerekiyor.



Yapay zeka destekli oyun geliştirme stüdyoları ile aynı prodüksiyon kalitesine sahip oyunların çok daha ucuza mal edilmesi hedefleniyor.

Ancak ilk örneklerinden yola çıkıldığında, yapay zeka ile üretilmiş oyunların foto-gerçekçi grafikler ve animasyonlara sahip olması için en az beş yıllık bir zaman gerektiği tahmin edilebilir.



9 kişilik ekip kuruldu



xAI Oyun Stüdyosu’nun ilk adımı olarak şirket içinden 9 kişi görevlendirildi.

Grok 3’ün tanıtımı için yapılan bir canlı yayında konuşan Elon Musk, yetenekli oyun geliştiricilerini xAI stüdyosuna katılmaya davet etti. Teknoloji devi, çatısı altına daha fazla geliştirici katarak, oyun dünyasında yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

