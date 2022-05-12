Elon Musk'a ilk Twitter hissesi alımıyla ilgili soruşturma

WSJ'nin haberine göre Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'a haksız kazanç suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



Elon Musk, Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçlandı. ABD Menkul Kıymetler Yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.



Twitter hisselerini yüzde 5'ini aldığına dair açıklamanın yasal sürede yapılmamasından dolayı, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın aldığı belirtildi.



Twitter hisseleri, Musk'ın hisse alımını açıklamasının ardından 4 Nisan'da yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara yükselmişti.

Uzmanlara göre Elon Musk'ın bildirimi erteleyerek yaklaşık 143 milyon dolar üzerinde kazanç sağladı.



Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından da dava edilmişti



Konuyla ilgili SEC ve Elon Musk'tan açıklama yapılmadı.