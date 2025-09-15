Elon Musk'a kötü haber... Starlink'te sorun var

Starlink'te hizmet kesintisi yaşanmaya başladı. Şirket, "Şu anda bir hizmet kesintisi yaşanıyor, ekibimiz durumu araştırıyor." açıklamasında bulundu.



STARLINK NEDİR?



Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesi olarak faaliyet gösteriyor. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor.