Elon Musk'a şok! Seçtiği marka reddedildi

TechCrunch'ın Çarşamba günü bir dosyaya dayandırdığı haberine göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla'nın araçlarına atıfta bulunarak “Robotaxi” terimini ticari marka haline getirme girişimini reddetti.



Haberde, Tesla'nın yaklaşan araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin ticari markasını almak için yaptığı bir başka başvurunun hala ofis tarafından incelenmekte olduğu belirtildi.



Rapora göre USPTO Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladı. Bu da Tesla'nın bir yanıt vermek için üç ayı olduğu veya ofisin başvuruyu terk edeceği anlamına geliyor.



TechCrunch'a göre Tesla'nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markaları takip eden diğer şirketler nedeniyle durduruldu.



Tesla, Reuters'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Geçtiğimiz ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas'ta “para karşılığında otonom araç çağırma” planının yolunda gittiğini söyledi.



Elektrikli araç üreticisi Nisan ayında, “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olması” nedeniyle büyüme tahminini üç ay içinde yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını söyledi.



Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” dedi.



