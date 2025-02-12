Elon Musk'ı kızdıran cevap

Sam Altman, Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya kuruluşu X hesabından yaptığı gönderide “Hayır, teşekkürler. Ama isterseniz Twitter’ı 9.74 milyar dolara satın alırız” sözlerini kullandı.



Birlikte kurmuşlardı



Elon Musk, 2015 yılında OpenAI şirketini Sam Altman’la birlikte kurmuştu. Ancak şirket günümüzdeki değerine ulaşmadan önce projeden ayrılan Musk, 2023 yılında OpenAI’a rakip olarak kendi yapay zeka girişimi xAI’ı başlatmıştı.



Altman’ın esprili karşılığı ve X platformu için eski adı olan Twitter ifadesini kullanmasının ikili arasındaki soğuk rüzgarları artıracağı düşünülüyor.



Musk yakın zamanda Trump'ın Beyaz Saray'da duyurduğu 500 milyar dolarlık OpenAI liderliğindeki girişimi eleştirmişti.



Beyaz Saray’da söz sahibi



Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden olan Tesla CEO’su, ABD Başkanı’nın seçim faaliyetleri için 250 milyon dolardan fazla bir destekte bulunmuştu.



Elon Musk şu anda yeni kurulan ve federal bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başında bulunuyor.