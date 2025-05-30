Elon Musk'ın babası: Oğlumun konuşma yeteneği yok

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk'ın, oğlunun siyasi görevlerinden çekildiğini açıklamasından hemen önce verdiği röportaj ortaya çıktı.

Errol Musk, "O pek de harika bir sohbet adamı sayılmaz. Ayrıca hiç de iyi bir politikacı değil" dedi.

İngiliz haber kanalı Sky News'e konuşan Errol, oğlu Musk'ın "konuşma yeteneğinin" olmadığını savunarak onu siyasete girmemesi konusunda uyarmaya çalıştığını söyledi.

Oğlu hakkındaki eleştirileriyle basında sıklıkla kendine yer bulan Errol, siyaseti Winston Churchill ve Donald Trump dahil hiç kimsenin su üstünde kalamayacağı dipsiz bir "insan kuyusu" diye niteledi.

Errol Musk'ın kendi üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan iki çocuk sahibi olması üzerine baba ve oğulun arası açılmıştı.

76 yaşındaki Errol'un teknoloji milyarderi Musk da dahil olmak üzere beş çocuğu var.

DOGE'U BIRAKTIĞINI DUYURMUŞTU

Baba Errol'un Sky News'teki röportajı Musk'ın ABD'deki hükümet danışmanlığı görevinden çekilmesinden hemen önce yayınlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olan Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" demişti.



Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğrulamıştı.



