Elon Musk'ın çocuklarının annesi, yapay zeka psikozuna girdiğini açıkladı

Müzisyen Claire “Grimes” Boucher, yapay zeka sohbet botlarıyla yoğun etkileşim sonucu ortaya çıktığı ileri sürülen “yapay zeka psikozu” hakkında yaptığı açıklamalarla tepki topladı.

Milyarder Elon Musk'ın 3 çocuğunun annesi olan Grimes, sosyal medya paylaşımında bu durumu “eğlenceli” olarak nitelendirerek, kendisinin de yapay zeka psikozu yaşadığını, hatta hala yaşıyor olabileceğini söyledi.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Açıklamalar kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Sinema konsept sanatçısı Reid Southen, yapay zeka psikozunun ölümlere yol açtığını hatırlatarak, bunun “eğlenceli” olarak sunulmasına sert tepki gösterdi.

Uzmanların kullandığı bu terim, bazı kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla kurduğu ilişkiler sonucu sanrılı ve yıkıcı ruhsal epizodlar yaşamasını ifade ediyor. Bazı vakaların cinayet ve intiharla sonuçlandığı; büyük platformların, her hafta çok sayıda kullanıcının bu tür belirtiler gösteren konuşmalar yaptığını kabul ettiği belirtiliyor.

“BİLEREK KÖRÜKLÜYOR OLABİLİRLER”

Eleştirilere yanıt veren Grimes, sözlerinde ciddi olduğunu vurgulayarak, yapay zeka psikozunun yaygın olmasının “bir şekilde çekici” olmasından kaynaklandığını savundu. Hatta bu olgunun, yapay zekanın bilinçli olabileceğine dair bir işaret sayılabileceğini ileri sürdü; şirketlerin bunu, “makinenin canlı olduğuna inananları itibarsızlaştırmak için” bilerek körüklüyor olabileceğini öne sürdü.

Daha sonra yaptığı açıklamada, teknolojinin son derece tehlikeli olabileceğini kabul eden Grimes, buna karşın “insan olmanın ve hayatta olmanın da tehlikeli” olduğunu söyledi. Grimes’ın bu çıkışı, sanat dünyasında ve kamuoyunda yapay zekanın ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Grimes, son yıllarda yapay zekaya açık desteğiyle biliniyor. Grimes, 2023’te sesinin yapay zeka ile klonlanmasına izin vereceğini açıklamış, telif gelirlerinin paylaşılması şartını koymuştu. Ancak son açıklamaları, yapay zeka sohbet botlarının olası riskleri konusunda daha temkinli bir yaklaşım çağrılarını güçlendirdi.