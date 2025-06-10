Elon Musk'ın döşediği internet Beyaz Saray'da panik yarattı

Teknoloji milyarderi Elon Musk, kısa süre önce ayrıldığı Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) ekibiyle, Beyaz Saray'ın çatısına SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink için terminal kurdu.

Washington Post'un haberine göre bu, iletişim uzmanlarının dile getirdiği büyük güvenlik endişelerine rağmen yapıldı.

DOGE biriminin bu Starlink terminalini kurarken Beyaz Saray'daki iletişim uzmanlarına hiçbir bildirim yapmadığı öne sürüldü. İddiaya göre uzmanlar uydu tabanlı internet hizmeti çevrimiçi hale geldiğinde bağlantıları etkin biçimde gözetlemenin yolunun olmadığı konusunda uyarıda bulundu ama bu endişeler görmezden gelindi.

GİZLİ SERVİS İLE ARALARI BOZULDU

Gazete ayrıca, Starlink çatı terminalinin kurulumunun DOGE personeli ile Gizli Servis arasında çatışmaya neden olduğunu yazdı.

Adı açıklanmayan kaynakların verdiği bilgiye göre, şubat ayında ilk kez ortaya çıkan "Starlink Guest" adlı WiFi ağı Beyaz Saray'da halen aktif. Üstelik bu ağ bir kullanıcı adı veya başka bir kimlik doğrulama biçimi istemeden yalnızca bir parola talep ediyor.

Normalde Beyaz Saray'daki bir misafir ağında kullanıcı adı ve parola isteniyor ve bunların geçerliliği bir hafta sonra sona eriyor. Ancak Starlink'in ağının kafelerdeki ortak ağlara benzediği iddia ediliyor.

"GÜVENLİK AŞILABİLİR"

Gazeteye konuşan kaynak, "Starlink hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Herhangi bir kayıt veya izleme olmadan veri iletmenize olanak sağlıyor" dedi:

"Beyaz Saray BT sistemlerinin ağ erişimi üzerinde çok güçlü kontrolleri vardı. Her zaman VPN'inde olmanız gerekiyordu. VPN'de değilseniz, Beyaz Saray tarafından verilen cihazlar dışarıya bağlanamaz. Starlink bağlantısında ise Beyaz Saray cihazları ağdan ayrılabilir ve ağ geçitlerinden dışarı çıkabilir. Güvenliği aşmanıza yardımcı olur."

Starlink, ABD'de geleneksel telekomünikasyon ağlarından genellikle daha güvenli kabul ediliyor. Ancak uzmanlar bunların aşılamaz olmadığı görüşünde. Beyaz Saray'ın güvenliğinden sorumlu personel, uydu ağı üzerinden kuruma hangi verilerin girip çıktığı konusunda karanlıkta kalmaktan hoşlanmıyor.

Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya üzerinden sert bir tartışmaya girişmesinin ardından ikilinin arası açılmıştı. Bu olay Musk'ın DOGE'dan ayrılmasının hemen ardından gerçekleşmişti.

İkilinin arasındaki çatışma sonucunda Starlink çatı terminalinin kurulu kalıp kalmayacağı ise belirsiz.