Elon Musk'ın "Mars" planı: Mürettebatsız Starship uçuşları başlıyor

Elon Musk, SpaceX'in ilk mürettebatsız Starship'lerini 2 yıl içinde Mars'a fırlatmayı planladığını açıkladı. İnişlerin başarılı olması durumunda, 4 yıl içinde mürettebatlı uçuşların yapılması hedefleniyor. Musk, 20 yıl içinde ise Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurmayı amaçlıyor.

Elon Musk'ın "Mars" planı: Mürettebatsız Starship uçuşları başlıyor

SpaceX'in sahibi , Cumartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, SpaceX'in ilk mürettebatsız "Starship" gemilerini 2 yıl içinde bir sonraki Dünya- transfer penceresi açıldığında Mars'a fırlatacağını söyledi.

İLK MÜRETTEBATLI UÇUŞLAR 4 YIL İÇİNDE

Mars'a sağlam inişin güvenilirliğini test etmek için mürettebatsız olacağını belirten Musk, bu inişlerin iyi gitmesi halinde uzay şirketinin 4 yıl içinde Mars'a ilk mürettebatlı uçuşlarını başlatacağını sözlerine ekledi.

ŞEHİR İNŞA ETME HEDEFİ 

Milyarder, "Uçuş oranı bundan sonra katlanarak artacak ve yaklaşık 20 yıl içinde kendi kendini idame ettirebilen bir şehir inşa etme hedefi olacak" dedi.

2002 yılında SpaceX'i kuran Musk, Nisan ayında Mars'a inecek ilk mürettebatsız geminin beş yıl içinde Starship olacağını ve insanların yedi yıl içinde ilk kez Mars'a ineceğini söylemişti.

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