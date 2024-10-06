Elon Musk'ın milyon dolarları Brezilya'da kayboldu

Elon Musk'ın platformu X, Brezilya'da aldığı cezaların ardından yeniden faaliyete geçmek için verdiği ceza ödeme mücadelesinde ilginç bir engelle karşılaştı.



Eski adıyla Twitter olan X, nefret söylemi denetimine yönelik kararlara uymaması ve kanunen gerekli olmasına rağmen ülkede yasal bir temsilcisi bulundurmaması gerekçesiyle en gözde pazarlarından biri olan Brezilya'da ağustos ayının sonundan bu yana kullanılamıyor.

X, geçtiğimiz cuma günü Brezilya'da hizmetlerinin yeniden başlatılması için yeni bir talepte bulunarak, tüm para cezalarını ödediğini söyledi.



CEZA YANLIŞ BANKAYA ÖDENDİ



Brezilya mahkemesi X’in para cezasını farklı bir bankaya ödediği açıkladı.

X'in Brezilya'da hizmetlerine devam etmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar ertelendi. Şirketin avukatları ise cezanın doğru bir şekilde ödendiğini iddia etti.



Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, talebe yanıt olarak ödemenin doğru bankaya aktarılmasını talep etti.