Elon Musk'ın milyon dolarları Brezilya'da kayboldu
Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya devlerinden X (Twitter) Brezilya'da aldığı cezalar sonrası yeniden faaliyete başlamak için para cezasını ödemesi gerekiyordu. Avukatlar ödemeyi yaptılar ancak mahkeme, ödemenin yanlış bankaya yapıldığını açıkladı.
Elon Musk'ın platformu X, Brezilya'da aldığı cezaların ardından yeniden faaliyete geçmek için verdiği ceza ödeme mücadelesinde ilginç bir engelle karşılaştı.
Eski adıyla Twitter olan X, nefret söylemi denetimine yönelik kararlara uymaması ve kanunen gerekli olmasına rağmen ülkede yasal bir temsilcisi bulundurmaması gerekçesiyle en gözde pazarlarından biri olan Brezilya'da ağustos ayının sonundan bu yana kullanılamıyor.
X, geçtiğimiz cuma günü Brezilya'da hizmetlerinin yeniden başlatılması için yeni bir talepte bulunarak, tüm para cezalarını ödediğini söyledi.
CEZA YANLIŞ BANKAYA ÖDENDİ
Brezilya mahkemesi X’in para cezasını farklı bir bankaya ödediği açıkladı.
X'in Brezilya'da hizmetlerine devam etmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar ertelendi. Şirketin avukatları ise cezanın doğru bir şekilde ödendiğini iddia etti.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, talebe yanıt olarak ödemenin doğru bankaya aktarılmasını talep etti.
CEZA 5 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE
Brezilya başsavcısı, X'in Brezilya'daki hukuk ekibinin ülkede platformun yeniden faaliyete geçirilmesi için son talepleri hakkında görüşünü bildireceği belirtildi.
Alexandre de Moraes’in kararı sonrasında, X'in avukatları, şirketin cezaları yanlış hesaba ödediği iddiasını reddederek ve yasağın kaldırılması için başsavcıya danışılmasına gerek görmediklerini belirtti.
Brezilya'da faaliyetlerine devam etmek için mahkemeden tekrar izin istedi.
Şirket, son haftalarda, soruşturma altındaki bazı hesapları bloke etmek de dahil olmak üzere en yüksek mahkemenin emirlerini uygulamış, sonra da 26 Eylül'de mahkemeden Brezilya'da hizmete devam etmek için izin istemişti.
Moraes, X'e cezanın kaldırılması için 5 milyon doların biraz üzerinde bekleyen para cezasını ödemesi gerektiğini belirtmişti. Reuters, cuma günü X'in avukatlarının Yüksek Mahkeme'ye şirketin 28,6 milyon real (5,24 milyon dolar) para cezası ödediğini gösteren belgeyi gördüğünü bildirdi.
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