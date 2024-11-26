Elon Musk'ın şirketi vites artırdı: Düşünce ile robot kontrolü gerçek oluyor

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji şirketi Neuralink, yeni bir çalışma başlattığını açıkladı.



Şirket, bir kişinin sadece düşüncelerini kullanarak robotik kolu kontrol etmesini test etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.



Neuralink, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, deneysel bir robotik kol ve beyin implantını test etmek için yeni bir fizibilite çalışması başlatmak üzere onay aldığını açıkladı.



Şirket, PRIME isimli araştırma ile kablosuz beyin-bilgisayar arayüzünün ve cerrahi robotunun güvenliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.



KANADA'DAN DA ONAY ÇIKTI



Musk'ın şirketine geçen hafta Kanada'dan onay çıkmıştı.



Onay ile birlikte Neuralink, felçli kişilere yalnızca düşünce gücüyle dijital cihazları kullanma kabiliyeti kazandırmak amacıyla tasarlanan cihazın ilk klinik denemesi yapacak.



Kanada'daki çalışmalar kapsamında altı felçli hastaya, beyin implantı takılacak.



University Health Network Hastanesi, Toronto'daki tesisin bu karmaşık cerrahi prosedürü gerçekleştirmek üzere seçildiğini açıkladı.



ABD'DE İKİ HASTAYA TAKILMIŞTI



Neuralink cihazı, ABD'de daha önce iki hastaya takılmıştı. Şirket, cihazın bilgisayar oyunları oynamak ve 3 boyutlu nesneler tasarlamak gibi aktiviteler için kullanan ikinci deneme hastasında iyi çalıştığını duyurdu.



Musk ve bir mühendis grubunun 2016'da kurduğu Neuralink, kafatasına yerleştirilebilen ve engelli hastaların hareket etmelerini, iletişim kurmalarını ve görme yetilerini geri kazanmalarını sağlamayı hedefleyen bir beyin çipi arayüzü de geliştiriyor.