Elon Musk'ın Starlink uyduları ozon tabakasını tehdit ediyor

Yeni araştırmalar, Elon Musk'ın Starlink uydularının Dünya'nın koruyucu ozon tabakasına zarar verebileceğini öne sürüyor.



Geçen hafta Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre , SpaceX'in Starlink'i gibi mega uydu ağları, atmosfere ozon tabakasını tüketebilecek miktarda alüminyum oksit gazı yayıyor.



SpaceX, şimdiye kadar 6 binden fazla uydu fırlattı ve her yeni model daha da ağırlaşmaya devam ediyor.

"OZON TABAKASINI TÜKETİYOR"



Bu uydular, hizmet ömürleri sona erdiğinde atmosferde yanacak şekilde tasarlandı. Yeni alışmaya göre, uydular yanarken alüminyum oksitlerin klor ile yıkıcı bir şekilde reaksiyona girmesine neden olarak ozon tabakasını tüketiyor.



Araştırmacılar, oksitlerin atmosferde kalarak ozon tabakasını onlarca yıl tahrip edebileceği konusunda uyarıyor.



Bilim insanları, küresel internete olan talebin uyduların fırlatılmasını hızlandırmasından özellikle endişe duyuyor.

ÇEVREYE ETKİLERİ TAM OLARAK ANLAŞILMIYOR



Dünya atmosferindeki ozon tabakası, Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole radyasyonu emer.



Bu radyasyon maruz kalındığında cilt kanserine neden olabilir ve hatta mahsul verimini ve gıda üretimini bozabilir.



Bilim insanları, "uyduların yeniden girişinin çevresel etkilerinin şu anda tam olarak anlaşılamadığını" öne sürüyor.

YILDA 350 TON ALÜMİNYUM OKSİT



Araştırmacılar, yalnızca 2022'de görev süresini dolduran uyduların yaklaşık 17 ton alüminyum oksit parçacığına katkıda bulunduğunu söylüyor.



Bilim adamları, şu anda planlanan tüm uydular yerine yerleştirildiğinde, her yıl 350 tondan fazla alüminyum oksitin salınacağını tahmin ediyor.



SpaceX'in 12 bin Starlink uydusu daha fırlatma izni varken, Amazon ve diğer teknoloji devleri de önümüzdeki yıllarda binlerce uydu fırlatmayı planlıyor.