Elon Musk'ın Starlink uyduları ozon tabakasını tehdit ediyor

Yeni bir araştırmaya göre, teknoloji lideri Elon Musk'ın Starlink uyduları, Dünya'nın koruyucu ozon tabakasını tehdit ediyor. SpaceX, şimdiye kadar 6 binden fazla uydu fırlattı ve önümüzdeki süreçte 12 bin uydu daha fırlatması bekleniyor. Hizmet süresini dolduran uyduların yanarak atmosfere girişi sırasında ise ozon tabakası zarar görerek tükenmenin eşiğine geliyor.

Elon Musk'ın Starlink uyduları ozon tabakasını tehdit ediyor
NASA çalışanı uyardı: Starlink uyduları Dünya'yı zehirleyebilir

NASA çalışanı uyardı: Starlink uyduları Dünya'yı zehirleyebilir

Haberi Görüntüle

Yeni araştırmalar, 'ın Starlink uydularının Dünya'nın koruyucu ozon tabakasına zarar verebileceğini öne sürüyor.

Geçen hafta Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre , SpaceX'in Starlink'i gibi mega uydu ağları, atmosfere ozon tabakasını tüketebilecek miktarda alüminyum oksit gazı yayıyor.

SpaceX, şimdiye kadar 6 binden fazla uydu fırlattı ve her yeni model daha da ağırlaşmaya devam ediyor.

"OZON TABAKASINI TÜKETİYOR"

Bu uydular, hizmet ömürleri sona erdiğinde atmosferde yanacak şekilde tasarlandı. Yeni alışmaya göre, uydular yanarken alüminyum oksitlerin klor ile yıkıcı bir şekilde reaksiyona girmesine neden olarak ozon tabakasını tüketiyor.

Araştırmacılar, oksitlerin atmosferde kalarak ozon tabakasını onlarca yıl tahrip edebileceği konusunda uyarıyor.

Bilim insanları, küresel internete olan talebin uyduların fırlatılmasını hızlandırmasından özellikle endişe duyuyor.

ÇEVREYE ETKİLERİ TAM OLARAK ANLAŞILMIYOR

Dünya atmosferindeki ozon tabakası, Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole radyasyonu emer.

Bu radyasyon maruz kalındığında cilt kanserine neden olabilir ve hatta mahsul verimini ve gıda üretimini bozabilir.

Bilim insanları, "uyduların yeniden girişinin çevresel etkilerinin şu anda tam olarak anlaşılamadığını" öne sürüyor.

YILDA 350 TON ALÜMİNYUM OKSİT

Araştırmacılar, yalnızca 2022'de görev süresini dolduran uyduların yaklaşık 17 ton alüminyum oksit parçacığına katkıda bulunduğunu söylüyor.

Bilim adamları, şu anda planlanan tüm uydular yerine yerleştirildiğinde, her yıl 350 tondan fazla alüminyum oksitin salınacağını tahmin ediyor.

SpaceX'in 12 bin Starlink uydusu daha fırlatma izni varken, Amazon ve diğer devleri de önümüzdeki yıllarda binlerce uydu fırlatmayı planlıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Samanyolu'nda "tanımlanamayan gizemli nesne" tespit edildi

Samanyolu'nda "tanımlanamayan gizemli nesne" tespit edildi

2 bin yıllık papirüs: İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıt keşfedildi

2 bin yıllık papirüs: İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıt keşfedildi

İnsansız kara aracı ALPAR: İlk kez yurt dışında boy gösterecek

İnsansız kara aracı ALPAR: İlk kez yurt dışında boy gösterecek

Aldatan kocadan Apple'a dava: Silinen mesajlar ortaya çıktı

Aldatan kocadan Apple'a dava: Silinen mesajlar ortaya çıktı

Starliner 22 Haziran'da Dünya'ya dönüyor

Starliner 22 Haziran'da Dünya'ya dönüyor

Tatilde siber saldırılara dikkat! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden 10 dijital güvenlik uyarısı

Tatilde siber saldırılara dikkat! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden 10 dijital güvenlik uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...