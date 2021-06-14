Elon Musk'ın tweet'i sonrası Bitcoin'de yükseliş (Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son fiyatlar)

Elon Musk, paylaşımlarıyla Bitcoin piyasalarında yaşattığı hareketliliklere bir yenisini daha ekledi. Musk'ın dün yaptığı paylaşımın ardından Bitcoin yüzde 10'a yakın değer kazandı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

ntv.com.tr 14.06.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 07:54

Elon Musk'ın tweet'i sonrası Bitcoin'de yükseliş (Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son fiyatlar)

Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasalarıyla ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Dün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Musk, Tesla'nın sahip olduğu Bitcoin'lerden sadece yüzde 10'unu sattığını duyurdu.

Daha önce Bitcoin madenciliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle mesafeli olduğunu açıklayan Musk, daha temiz enerji harcanması durumunda Tesla'nın ödemelerde tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı. 

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin fiyatı yüzde 10'u aşan artışla 39 bin 200 dolara yükselerek 27 Mayıs'tan bu yana ilk kez 40 bin dolar bandına bu kadar yaklaştı.

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6.11'lik artışla 2484 dolara yükseldi.

Daha önce Musk'ın desteklediğini duyurduğu altcoin Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 3,9'luk artışla 0,32 dolar seviyesine geldi.

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