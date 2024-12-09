Elon Musk'ın yapay zekası Grok ücretsiz oldu

X yani eski adıyla Twitter'ın sohbet robotu Grok'u kullanmak için artık Premium hesaba sahip olmanıza gerek kalmadı.

GROK NASIL ÜCRETSİZ KULLANILIR?

Başlangıçta ödeme yapan abonelere özel olan özelliğin artık sınırlamalarla da olsa ücretsiz bir sürümü mevcut.

Ücretsiz kullanıcılar her iki saatte bir yalnızca 10 mesaj gönderebiliyor ve hesapların en az yedi günlük olması gerekiyor.

GROK NEDİR?

xAI (Elon Musk liderliğindeki bir girişim) tarafından geliştirilen Grok, Musk'ın daha geniş yapay zeka hedeflerinin bir parçası olarak geçen yıl piyasaya sürüldü.

Yapay zeka, platform üzerinde gerçek zamanlı verileri derleyerek kullanıcılara sunmaktadır.

Grok'un artık daha erişilebilir olmasıyla birlikte, diğer sohbet robotlarıyla nasıl rekabet edeceğini ve kullanıcıların sınırlamalarına, veri kullanımına ve görüntü oluşturma yeteneğine nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

Ücretsiz erişim için yapılan bu hamlenin Grok'u piyasayı domine eden ChatGPT'ye karşı güçlü bir rakip olarak konumlandırıp konumlandıramayacağını ise zaman gösterecek.