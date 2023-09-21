Elon Musk'tan BTK'ya resmi başvuru: Starlink Türkiye'ye gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in sahibi Elon Musk, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.



ELON MUSK TALEBİNİ İLETTİ

Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX, Starlink hizmetine lisans alabilmek için BTK'ya resmi başvuruda bulundu.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyada hızı düşük veya yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştıran bir uydu hizmetidir.

UZAYDA KAÇ STARLİNK UYDUSU VAR?

Temmuz 2023 itibarıyla uzayda 4 bin 519 Starlink uydusunun bulunduğu kaydedildi. Elon Musk'ın uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planladığı biliniyor.