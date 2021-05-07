Elon Musk'tan Dogecoin ve kripto yatırımı uyarısı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk bir süredir kripto paralarla da ilgileniyor.



Söz konusu dünyanın en zengin insanlarından biri olunca milyonlarca kripto para yatırımcısı Musk'un iki dudağının arasından çıkan sözlere oldukça itimat gösteriyor.



Elon Musk, yükselişinde bizzat rol oynadığı Dogecoin'e ve kripto paralara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kişileri DOGE yatırımları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Musk, yatırımcılara birikimlerinin tamamını kripto paralara yatırmanın akıllıca olmadığını söyledi. Musk şu ifadeleri kullandı; Gezegenin gelecekteki para birimlerinin kripto olması oldukça muhtemel. Ama soru hangisi ya da hangileri olmalı. Kripto para spekülasyonlarında çok da ileri gitmemek gerekiyor. Gerçek şu ki Dogecoin bir şaka olacak piyasaya sürüldü. Burada bir ironi var. Şaka olarak üretilen para birimi, gerçek bir para birimi haline geldi.



DOGECOİN RALLİSİ



2020'de başlayıp 2021'de de devam eden boğa sezonunda değeri en çok yükselen kripto para birimlerinin başında DOGE geliyor. Dogecoin'in son bir yıllık getirisi yüzde 24 bin oldu. Son 30 günde ise DOGE sekiz kat artış gösterdi.



Milyarder Elon Musk ara ara DOGE'a para yatırdığına dair açıklamalarda bulunuyor. Musk'un her açıklamasının ardından DOGE'un fiyatı artışa geçiyor. DOGE, 7 Mayıs 2021 itibariyle 60 centten alıcı buluyor.

