Elon Musk’tan 'Facebook kullanmayın' mesajı

Daha önce Tesla ve Spacex'in Facebook hesaplarını silen Elon Musk bu kez takipçilerine Facebook kullanmamaları yönünde çağrıda bulundu.



Elon Musk mesajında "Facebook'u silin, Facebook devri bitti" diye yazdı. Musk bu açıklamayı ünlü komedyen ve oyuncu Sacha Baron Cohen'in Facebook'u eleştiren mesajina yanıt olarak paylaştı.



Cohen ise mesajında "Facebook hükümetler tarafından denetlenmeli, bir imparator tarafından yönetilmemeli" diye yazdı.

Musk, 2018'de Facebook'un, 87 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini sızdırdığının ortaya çıkması üzerine #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyasına destek vererek şirketleri Tesla ve Spacex'in Facebook hesaplarını silmişti.

Musk, Facebook'a bağlı Instagram'daki kişisel ve şirket hesaplarını ise açık tutuyor. Musk, Instagram için "Fena değil, çatı şirketinden oldukça bağımsız hareket ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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