Elon Musk'tan "Facebook'u sil" kampanyasına destek

İş insanı Elon Musk, Cambridge Analytica isimli şirketin 50 milyon kişiye ait veriyi Facebook üzerinden ele geçirmesinin yankıları sürerken, sosyal medyada düzenlenen #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyasına destek verdi.
Twitter'daki takipçilerinin yoğun isteği üzerine 46 yaşındaki milyarder girişimci 2 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX’in resmi Facebook hesaplarını sildi.
Musk, Facebook sahip olduğu bir diğer sosyal medya şirketi Instagram’daki hesabına ilişkin ise “Şimdilik kullanmaya devam edeceğim” açıklamasını yaptı.
2016 yılında Facebook, 200 milyon dolardan fazla değere sahip yeni bir iletişim uydusunu SpaceX ile fırlatmak istemiş, fakat söz konusu roket kalkışta patlamış ve uydu da yok olmuştu.