Elon Musk'tan genel af: Askıya alınan hesaplar geri dönebilir

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Elon Musk Twitter'ı satın almasının ardından hem şirket içinde hem de politikasında köklü değişikliklere imza attı.



Bugüne kadarki en büyük politika geri dönüşlerinden biri olacak öneriyi ise geçtiğimiz gün duyurdu.



"Yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesini önerdi.



Twitter, bir dizi politikasını ihlal eden tüm hesapları askıya aldı.



Bunlar arasında nefret dolu içerik, kötüye kullanım, yanlış bilgilendirme, aşırıcılık, şiddet tehditleri, mahremiyet veya telif hakkı ihlali var.



Bu hesapların tümü muhtemelen Musk'ın askıya alınan hesaplar için affı kapsamında olacak ve sonuç olarak muhtemelen platforma geri dönecek.

"ÖZGÜRLÜK CUMASI"



Bay Musk, "Özgürlük Cuması" dediği projenin bir parçası olarak bir dizi tartışmalı hesabın tekrar çevrimiçi olmasına izin verdi.



Donald Trump, Kathy Griffin ve daha fazlasının hesaplarındaki yasakları geri aldı ve Twitter'ın sorunlu tweet'lerin görünürlüğünü sınırlayarak iletişim özgürlüğüne değil, ifade özgürlüğüne odaklanan bir politikayı destekleyeceğini söyledi.

KULLANICI SAYISI REKOR KIRMIŞTI

Twitter'ın haftalık aktif kullanıcı sayısına dair bir grafiği şahsi hesabından paylaşan Musk, sosyal medya platformuna geçen hafta günlük 1,6 milyon aktif kullanıcı eklendiğini belirtti.



Böylelikle Twitter, geçen hafta günlük 259,4 milyon aktif kullanıcıyla yeni bir rekor kırmış oldu.

Ekim ayı başında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı 250,5 milyon seviyesindeydi.

