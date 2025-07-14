Elon Musk'tan heyecan yaratan Tesla duyurusu: "En epik gösteri olacak"

Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı duyuruda, şirketin yıl sonunda etkileyici bir gösteri düzenleyeceğini belirterek, "Tesla tasarım stüdyosundan yeni ayrıldım. Bu yılın en destansı demosu geliyor. Şimdiye kadarki en muhteşem demo" diye yazdı.

Musk'ın paylaşımı elektrikli araç tutkunları arasında beklenti yarattı. Birçoğu, şirketin uzun zamandır beklenen amiral gemisi otomobilinin ticari versiyonunu nihayet tanıtacağını tahmin ediyor.



YENİ AMİRAL GEMİSİ Mİ GELİYOR?

Tesla, 2018'in sonlarında Semi adlı ağır araç modeliyle birlikte, şirketin gözbebeği olan yeni nesil Roadster spor aracı da tanıtmıştı. Semi o zamandan beri sınırlı üretimde. Roadster ise gizli tutuluyor.

Musk'ın son gönderisinde Tesla Tasarım Stüdyosu'ndan bahsetmesi, bazı Tesla hayranlarının şirketin sonunda yeni nesil Roadster'ın ticari versiyonunu tanıtacağı konusunda umutlanmasına yol açtı.



Teslarati'ye göre şirket, Roadster'ı elektrikli araç grubunun lideri olarak yeniden konumlandırmayı deneyebilir.

SATIŞLAR KÖTÜYE GİTTİ, BÜYÜK İNDİRİM GELDİ

Bu arada Tesla, son birkaç aydır Kanada'daki satışların neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle gümrük vergilerine rağmen Model Y'nin fiyatlarını düşürdü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki döneminde Kanada ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını iptal etmesi ve ticarete gümrük vergisi getirmesinin ardından Kanada yönetimi de 9 Nisan 2025'ten itibaren ABD menşeli tüm binek otomobiller ve hafif kamyonlara yüzde 25 oranında "karşı vergi" duyurmuştu.



Bu durum, Kanada'da elektrikli araçların bulunabilirliğini önemli ölçüde azaltırken, Musk'ın da Trump'ı destekleyerek "Kanada gerçek bir ülke değil" ifadelerini kullanması Tesla'nın pazardaki satışlarını kötü etkiledi. Neredeyse araca hiç sipariş gelmezken, satışlar son çeyrekte neredeyse durma noktasına geldi.





Son olarak Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren Kanada'dan gelen mallara genel olarak yüzde 35'lik gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.



Buna rağmen Tesla, Kanada'da Model Y'nin fiyatını 20 bin dolar kadar düşürmeye karar verdi. Electrek'in aktardığına göre, Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı artık Kanada'da 65 bin dolar.

Ancak bu durum, Tesla'nın aracı ABD yerine Almanya'daki fabrikasından ithal etmesiyle açıklanabilir.

